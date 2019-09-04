Для борьбы с "баснословными" тарифами таксистов-нелегалов Общероссийским объединением пассажиров предложено установить единые цены на поездки в Москву из аэропортов.
Так, единую цену для поездок в московский центр предлагают для "Шереметьево" и "Внуково" — 1000 рублей. Дорогу в аэропорты "Жуковский" и "Домодедово", за счет большей удаленности, предложено оценить соответственно в 1200 и 1300 рублей. По мнению главы объединения Олега Зотова, если никто не согласится после этого ехать с нелегалами по их расценкам, то их бизнес станет невыгоден им же самим.
В московском дептрансе отметили, что данное предложение получено и находится в процессе рассмотрения.
Ранее сообщалось, что холдинг "Вертолеты России" и "Яндекс.Такси" заключили соглашение о создании городской системы аэротакси. Тестовые полеты начнутся с 2020 года в московском пригороде и зоне МКАД.
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