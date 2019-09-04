Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил амнистировать к юбилею Победы осужденных бизнесменов, несовершеннолетних, а также пенсионеров. Аппарат омбудсмена сообщил, что в СПЧ были переданы два варианта амнистии.
Совет по правам человека при президенте РФ должен избрать самый оптимальный вариант и утвердить его. Последняя крупная амнистия была в России в 2015 году. Тогда под амнистию попали более 220 тысяч человек, большая часть из которых была осуждена условно.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
Организаторы протестов и виновники беспорядка должны лично восстанавливать поврежденные объекты и убирать мусор, считает парламентарий.