Титов предложил амнистировать осужденных бизнесменов к годовщине Победы

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил амнистировать к юбилею Победы осужденных бизнесменов, несовершеннолетних, а также пенсионеров. Аппарат омбудсмена сообщил, что в СПЧ были переданы два варианта амнистии.

Совет по правам человека при президенте РФ должен избрать самый оптимальный вариант и утвердить его. Последняя крупная амнистия была в России в 2015 году. Тогда под амнистию попали более 220 тысяч человек, большая часть из которых была осуждена условно.