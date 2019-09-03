Президент Соединенных Штатов Америки Билл Клинтон пытался уговорить главу Российской Федерации Бориса Ельцина поддержать бомбежку НАТО Югославии.
Об этом в интервью изданию "Международная жизнь" сообщила сотрудник Института славяноведения РАН Елена Гуськова.
По словам специалиста, Вашингтон "держал наше руководство постоянно на телефонном проводе и прощупывал их настроение с утра до вечера".
Елена Гуськова также заявила, что США пытались даже запугать Россию — например, указывает эксперт, грозили ухудшением состояния российской экономики.
Напомним, что Североатлантический альянс бомбил несуществующую ныне Югославию 10 июня 1999 года.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое «Зоино стояние».
Единая политика в отношении России – "крупное достижение" Европейского союза, считает Эдгар Ринкевич.
В Москве проходит очередная несогласованная акция несистемной оппозиции, организованная Любовью Соболь, не сумевшей зарегистрироваться кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за массовой подделки подписей избирателей.