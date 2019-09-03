Эксперт: США уговаривали РФ поддержать бомбардировки НАТО Югославии

Президент Соединенных Штатов Америки Билл Клинтон пытался уговорить главу Российской Федерации Бориса Ельцина поддержать бомбежку НАТО Югославии.

Об этом в интервью изданию "Международная жизнь" сообщила сотрудник Института славяноведения РАН Елена Гуськова.

По словам специалиста, Вашингтон "держал наше руководство постоянно на телефонном проводе и прощупывал их настроение с утра до вечера".

Елена Гуськова также заявила, что США пытались даже запугать Россию — например, указывает эксперт, грозили ухудшением состояния российской экономики.

Напомним, что Североатлантический альянс бомбил несуществующую ныне Югославию 10 июня 1999 года.