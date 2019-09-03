Лимонов о приговоре Синице: "Я вот отсидел — и ничего, умнее стал"

Пресненский суд Москвы признал виновным блогера Владислава Синицу в призыве к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов. Его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом рассказывала "Правда.Ру".

Примечательно, что адвокат блогера пытался убедить судей в том, что Синица не призывал никого к насилию над детьми сотрудников Росгвардии, а лишь размышлял о том, как "могло бы быть".

"Правда.Ру" попросила прокомментировал приговор блогеру писателя и политического деятеля Эдуарда Лимонова.

"Человек на детей переключился. Как-то это непотребно. Противоположная сторона, по-моему, не публиковала домашние адреса детей и прочее. Я думаю, что человек заслуживает свое. Да, конечно, страшно. Но что поделаешь", — считает он.

"Слушайте, есть же что-то святое: стариков и детей нельзя камнем по голове бить! А это как бы человек взял и презрел. Есть такие геростраты. Есть. Еще и идиот", — пояснил свою позицию Лимонов.

Также политический деятель ответил на вопрос, пойдет ли на пользу Владиславу Синице время, проведенное в колонии, либо только усугубит его ненависть к представителям власти.

"Ну чего там сидит? Это не всегда так страшно. Прямо минус — сидеть. Вы все такие перепуганные по поводу "сидеть". Я вот сидел. И что? Вышел — только умнее стал. Синица — такой круглый кретин, конечно, вряд ли он выйдет умным оттуда. По-моему, это элементарно и понятно", — подчеркнул писатель.

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