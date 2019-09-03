ВЦИОМ: 80% россиян верят в то, что государство защитит их от терроризма

ВЦИОМ провел опрос на предмет обеспокоенности россиян террористическими угрозами. Результаты исследования показывают, что за последние 17 лет количество жителей России, которые верят в то, что государство защитит их от терроризма, увеличилось в 4 раза.

Еще в 2002 году только 20% россиян чувствовали себя в безопасности. Сегодня об этом заявили 80% жителей РФ. Каждый второй россиянин (53%) считает, что террористические атаки на территории РФ маловероятны. Около 32% респондентов посчитали, что такие атаки возможны.

Примечательно, что 15% респондентов признали террористическую угрозу от США более вероятной, чем от различных террористических объединений и группировок.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала результаты исследования ВЦИОМ от 2015 года по вопросу терроризма. Тогда 64% населения страны были уверены, что власти и армия смогут противостоять угрозе и защитить жителей.

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