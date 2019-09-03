Познер: Советская эпоха породила "уродов"

Известный российский журналист Владимир Познер дал интервью ютуб-каналу "И грянул Грэм", в котором назвал советских людей "уродами". По его мнению, советская эпоха отрицательно повлияла на население страны.

Ведущий ютуб-канала спросил Познера о том, как СССР повлиял на людей. Тогда журналист заявил, что "Советский человек - это своего рода урод, который думал одно, а говорил другое".

Далее Познер пояснил свое высказывание. По его словам, всех жителей страны годами обманывали.

"Я и мои сверстники свято верили в ту идеологию, которую нам насаждали. Мы ездили на Байкало-Амурскую магистраль, осваивали целинные земли, были готовы на любые героические поступки. И все это было "от души". Но постепенно пелена с глаз сходила. Приходило понимание, что ты жертвуешь собой ни ради чего", - рассказал журналист.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение Владимира Познера о том, как правильно интерпретировать понятие "свобода слова". В России совершенно иное понимание свободы слова. Что до свободы вообще, то российское понимание сводится к выражению "что хочу - то и ворочу", - посчитал журналист.

Читайте также:

Владимир Познер обсудил с сибиряками проблему ВИЧ