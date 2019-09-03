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Минздрав: распределения выпускников медвузов пока не будет

Общество print

Не намерены переходить на распределение на работу выпускников медвузов в минздраве, заявила глава ведомства Вероника Скворцова.

В то же время, по ее словам, государство намерено развивать целевой прием в медицинские вузы. Имеется в виду программа, которая предполагает оплату обучения будущих специалистов работодателями.

По данным Скворцовой, сейчас так обучаются уже 50% студентов-медиков по стране.

 

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Темы медицина целевой прием распределение
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