Минздрав: распределения выпускников медвузов пока не будет

Не намерены переходить на распределение на работу выпускников медвузов в минздраве, заявила глава ведомства Вероника Скворцова.

В то же время, по ее словам, государство намерено развивать целевой прием в медицинские вузы. Имеется в виду программа, которая предполагает оплату обучения будущих специалистов работодателями.

По данным Скворцовой, сейчас так обучаются уже 50% студентов-медиков по стране.