Не намерены переходить на распределение на работу выпускников медвузов в минздраве, заявила глава ведомства Вероника Скворцова.
В то же время, по ее словам, государство намерено развивать целевой прием в медицинские вузы. Имеется в виду программа, которая предполагает оплату обучения будущих специалистов работодателями.
По данным Скворцовой, сейчас так обучаются уже 50% студентов-медиков по стране.
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