Avito: у большинства россиянок второй размер груди

Специалисты сайта бесплатных объявлений Avito провели исследование с целью выяснить, какой самый распространенный размер груди среди россиянок.

Свое исследование эксперты приурочили к 105-летию со дня изобретения бюстгальтера.

Для того, чтобы выяснить, какой самый распространенный размер груди среди россиянок, специалисты проанализировали запросы представительниц прекрасного пола из различных городов России.

Самым популярным размером бюстгальтера у россиянок оказался второй.

Чаще всего бюстгальтерами первого размера интересовались жительницы Иркутска и Екатеринбурга, сообщает Avito. В Краснодаре, Челябинске и Ижевске, например, пользуются популярностью бюстгальтеры третьего размера.