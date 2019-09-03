Специалисты сайта бесплатных объявлений Avito провели исследование с целью выяснить, какой самый распространенный размер груди среди россиянок.
Свое исследование эксперты приурочили к 105-летию со дня изобретения бюстгальтера.
Для того, чтобы выяснить, какой самый распространенный размер груди среди россиянок, специалисты проанализировали запросы представительниц прекрасного пола из различных городов России.
Самым популярным размером бюстгальтера у россиянок оказался второй.
Чаще всего бюстгальтерами первого размера интересовались жительницы Иркутска и Екатеринбурга, сообщает Avito. В Краснодаре, Челябинске и Ижевске, например, пользуются популярностью бюстгальтеры третьего размера.
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