Певец Михаил Шуфутинский не собирается отказываться от песни "3 сентября" из-за того, что она стала мемом.
По словам исполнителя, он поет ее на каждом концерте уже 25 лет. Новый хит вместо старого нужен в том случае, если он плохой, сказал он РИА Новости.
Музыкант Юрий Лоза в свою очередь назвал дурновкусием то, что эту песню все обсуждают один раз в году, и шутки в интернете на данную тему.
"Обсуждать тему, которая живет один день, - это не шутка, а дурновкусие", - заявил он.
Песня "3 сентября" впервые была исполнена в 1993 году. Музыку написал Игорь Крутой, текст - Игорь Николаев.
Николаев отметил, что дата, о которой поется в песне, ничего не значит, просто строчка идеально легла на мелодию.
Добавим, опрос, проведенный порталом Mail.ru среди своих пользователей, показал, что почти треть россиян не знают, что 3 сентября принято петь песню про перевернутый календарь. Однако абсолютному большинству (90%) тех, кто знает эту композицию, нравятся связанные с ней шутки.
Источник фото: официальный сайт Михаила Шуфутинского
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