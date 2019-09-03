Шуфутинский не собирается отказываться от песни "3 сентября"

Певец Михаил Шуфутинский не собирается отказываться от песни "3 сентября" из-за того, что она стала мемом.

По словам исполнителя, он поет ее на каждом концерте уже 25 лет. Новый хит вместо старого нужен в том случае, если он плохой, сказал он РИА Новости.

Музыкант Юрий Лоза в свою очередь назвал дурновкусием то, что эту песню все обсуждают один раз в году, и шутки в интернете на данную тему.

"Обсуждать тему, которая живет один день, - это не шутка, а дурновкусие", - заявил он.

Песня "3 сентября" впервые была исполнена в 1993 году. Музыку написал Игорь Крутой, текст - Игорь Николаев.

Николаев отметил, что дата, о которой поется в песне, ничего не значит, просто строчка идеально легла на мелодию.

Добавим, опрос, проведенный порталом Mail.ru среди своих пользователей, показал, что почти треть россиян не знают, что 3 сентября принято петь песню про перевернутый календарь. Однако абсолютному большинству (90%) тех, кто знает эту композицию, нравятся связанные с ней шутки.

Источник фото: официальный сайт Михаила Шуфутинского

Читайте также:

Михаил Шуфутинский: "В семье я - президент"﻿