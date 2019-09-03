Федеральная служба государственной статистики провела исследование с целью выяснить, какое количество мужчин и женщин в России трудоустроены.
Согласно данным Росстата, в стране работают 67,8% мужчин и 53,2% женщин.
Всего, по данным службы, из всех граждан Российской Федерации в возрасте от 15 лет трудоустроены 59,8%.
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