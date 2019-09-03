Росстат: в России работают лишь 53,2% женщин

Федеральная служба государственной статистики провела исследование с целью выяснить, какое количество мужчин и женщин в России трудоустроены.

Согласно данным Росстата, в стране работают 67,8% мужчин и 53,2% женщин.

Всего, по данным службы, из всех граждан Российской Федерации в возрасте от 15 лет трудоустроены 59,8%.