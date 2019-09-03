Детсад под Кемерово закрыт из-за превышения радиации

Детский сад в Кемеровской области вынужден приостановить работу из-за превышенной концентрации в помещениях радиоактивного элемента.

Газ радон превышает норму по содержанию более чем в четыре раза в спальне старшей группы и вдвое - в одном из холлов, а также в несколько меньших масштабах в других помещениях. Оба здания, в которых помещается детсад, закрыты на 30 суток по решению суда.

Радон содержится в земной коре. Накапливаться он может в замкнутых помещениях с плохой вентиляцией. Продукты его распада опасны микроожогами легких, а также повреждением клеток костного мозга, что чревато лейкозом.

8 августа на полигоне под Северодвинском произошел взрыв, из-за которого погибли несколько работающих там специалистов. Позже сообщалось, что над самим городом прошло облако, содержащее радиоактивные вещества.