Детский сад в Кемеровской области вынужден приостановить работу из-за превышенной концентрации в помещениях радиоактивного элемента.
Газ радон превышает норму по содержанию более чем в четыре раза в спальне старшей группы и вдвое - в одном из холлов, а также в несколько меньших масштабах в других помещениях. Оба здания, в которых помещается детсад, закрыты на 30 суток по решению суда.
Радон содержится в земной коре. Накапливаться он может в замкнутых помещениях с плохой вентиляцией. Продукты его распада опасны микроожогами легких, а также повреждением клеток костного мозга, что чревато лейкозом.
8 августа на полигоне под Северодвинском произошел взрыв, из-за которого погибли несколько работающих там специалистов. Позже сообщалось, что над самим городом прошло облако, содержащее радиоактивные вещества.
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