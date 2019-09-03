Лоза назвал дурновкусием шутки про "3 сентября" Шуфутинского

Музыкант Юрий Лоза назвал дурновкусием всеобщее обсуждение один раз в году песни Михаила Шуфутинского "3 сентября" и шутки в интернете на эту тему.

"Очень мало поводов стало, чтобы что-то "крякнуть", с каждым годом все меньше выдумщиков, любой повод только дай", - сказал он РИА Новости.

По словам Лозы, высмеять можно что угодно, а вот придумать хорошую песню сложно. Он отметил, что в Сети появилось множество мемов на песню "Плот", но ее поют уже много лет на разных языках.

Музыкант добавил, что мем на его композицию можно использовать круглый год, чего не скажешь о песни Шуфутинского. "Обсуждать тему, которая живет один день, - это не шутка, а дурновкусие", - заявил он.

Песня "3 сентября" впервые была исполнена в 1993 году. Музыку написал Игорь Крутой, текст - Игорь Николаев.

Николаев рассказал, что за датой, о которой поется в песне, ничего не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию, а потом обросла сюжетом.

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