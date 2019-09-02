Facebook планирует отказаться от счетчика лайков

Администрация социальной сети Facebook рассматривает возможность тестирования функции, которая скрывает счетчик лайков и реакций. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Социальная сеть начала разрабатывать функцию скрытия счетчика лайков для своего Android-приложения. Новая функция, которая пока не представлена для широкой общественности, позволит скрывать счетчик лайков и реакций ото всех, кроме автора поста. Список пользователей, которые лайкнули пост или отреагировали на него, останется доступен, но число этих людей будет скрыто.

"Скрытие счетчика лайков и реакций от кого-либо, кроме создателя поста, может помочь пользователям меньше беспокоиться о популярности своего контента", - отмечают журналисты.

Напомним, в апреле Instagram анонсировала скрытие счетчика лайков. Сервис начал тестирование этой функции в мае. На первом этапе в эксперименте участвовала только Канада, но потом в него включили еще шесть стран.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пользователи обратили внимание на обновление политики конфиденциальности компании, согласно которой сотрудники Microsoft могут "анализировать" информацию, полученную из программы Skype Translator или голосового помощника Microsoft Cortana.

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