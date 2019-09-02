Власти объяснили исполнение песни Григория Лепса "Рюмка водки" перед школьниками в Челябинске.
Ее исполнили музыканты в Советском районе на празднике, устроенном одним из депутатов в честь Дня знаний. На попавшем в Сеть видео запечатлено, как песню слушают ученики.
В администрации Советского района заявили, что к празднику отношения не имеют. "Прозвучавшие песни исполняют в прайм-тайм по телевизору и радио. Получилось немного некорректно по отношению к родителям, пришедшими с маленькими детьми", - сказали там ТАСС.
В администрации добавили, что песню спели уже в конце праздника по просьбе студентов, поскольку первое сентября - день знаний и для них тоже.
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