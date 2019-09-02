Проблема детских садов для детей от 3 до 7 лет решена в 75 регионах. Об этом сегодня заявил премьер Дмитрий Медведев.
По его словам, за последние годы в детских садах создано более миллиона мест. "В части регионов все равно есть определенные шероховатости", - сказал глава кабмина. Власти этим вопросом занимаются, он будет решен, добавил Медведев.
Он призвал региональные власти ускорить работу в этой связи и напомнил о том, что теперь необходимо вплотную заняться проектом по созданию доступности ясельных групп. Эта цель должна быть достигнута к 2021 году по всей стране.
В бюджете заложены средства на данные цели. Речь идет 157,5 млрд рублей. Они помогут создать 235 тысяч дополнительных мест для детей до 3 лет.
Источник фото: сайт правительства
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