Предстоящая зима будет тёплая, слякотная, с частыми оттепелями. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, особенно тепло и влажно будет в январе-феврале. Ожидаются гололёд, туманы, ледяные дожди.
Специалист рассказал радиостанции "Говорит Москва", что будет еврозима в самом "худшем гриппозном состоянии". "Зима не будет похожа на русскую зиму, а больше на европейский слякотный вариант", - добавил он.
В сентябре ожидается три волны бабьего лета, температура воздуха будет минимум на 2-3 градуса выше нормы. Октябрь синоптики прогнозируют дождливый. Зима климатически будет отсрочена на две-три недели.
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