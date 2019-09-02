Россиян предупредили о еврозиме с ледяными дождями

Предстоящая зима будет тёплая, слякотная, с частыми оттепелями. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, особенно тепло и влажно будет в январе-феврале. Ожидаются гололёд, туманы, ледяные дожди.

Специалист рассказал радиостанции "Говорит Москва", что будет еврозима в самом "худшем гриппозном состоянии". "Зима не будет похожа на русскую зиму, а больше на европейский слякотный вариант", - добавил он.

В сентябре ожидается три волны бабьего лета, температура воздуха будет минимум на 2-3 градуса выше нормы. Октябрь синоптики прогнозируют дождливый. Зима климатически будет отсрочена на две-три недели.

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