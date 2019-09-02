Пастор одной из католических школ в США принял решение убрать из библиотеки учебного заведения все книги о Гарри Поттере. Об этом сообщает американская газета The Mirror.
Такое решение он принял после того, как провел консультации с ведущими экзорцистами в США и Риме. Эксперты пришли к выводу, что заклинания, описанные в книге, способны вызывать злых духов и представляют опасность для учеников, читающих подобные тексты.
Пастор разослал родителям школьников соответствующее письмо. В нем он подчеркнул, что это произведение представляют магию как и добром, так и злом, но на деле это "хитрый обман".
Заведующая католической школой пояснила, что пастор имеет полномочия принимать подобные решения. Родители могут разрешать детям читать книги о Гарри Поттере дома - на это запрета нет, добавила она.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что молодым людям будет полезно прочитать священные писания мировых религий, поскольку в них заложены гуманистические начала. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.
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