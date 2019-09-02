Президент России Владимир Путин потребовал от Сбербанка пойти навстречу жителям пострадавших от наводнения районов Иркутской области и реструктурировать их долги по кредитам.
"Плохо, что они отказываются людям идти навстречу, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для банка с такими доходами рекордными в целом по стране это вообще несерьезный вопрос", - сказал президент в ходе совещания по поводу ликвидации последствий паводка.
По словам главы государства, Сбербанк на подобные просьбы откликается очень неохотно. Он также поручил вице-премьеру Виталию Мутко обсудить этот вопрос с руководством банка.
Напомним, российский лидер вновь прилетел в Иркутскую область, чтобы проверить ход ликвидации последствий подтопления. Президент констатировал, что в работе до сих пор много бюрократической волокиты и управленческих сбоев, а большинство вопросов решаются медленно.
Читайте также: Жители Тулуна пожаловались, что от них скрыли визит Путина
Жители Тулуна вынуждены охранять свои затопленные дома от мародеров
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Бывает так, что нужно быстро похудеть к какому-то событию. Отпуск, свадьба, выход на красную дорожку. Питьевая семидневная диета хорошо решит эту задачу.
Единая политика в отношении России – "крупное достижение" Европейского союза, считает Эдгар Ринкевич.
В Москве проходит очередная несогласованная акция несистемной оппозиции, организованная Любовью Соболь, не сумевшей зарегистрироваться кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за массовой подделки подписей избирателей