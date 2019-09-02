Супруга российского певца Александра Розенбаума Елена Савшинская опровергла информацию о госпитализации артиста.
"Все в порядке. Нет, он не в больнице", - сказала она, передает агентство "Интерфакс".
Представители артиста также заявили, что ничего не знают о госпитализации Розенбаума. Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что певец перенес срочную операцию и находится в тяжелом состоянии в реанимации одной из столичных клиник.
О проблемах со здоровьем музыканта сообщалось и раньше. В июле 2018 года в эфире одной из телепередач Иосиф Кобзон рассказал об онкологическом заболевании Розенбаума, однако позже сам артист опроверг эту информацию.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ежемесячный доход многих артистов превышает 1 миллион рублей, однако после всех расходов у них остается только 30% от гонораров. Об этом рассказал продюсер Иосиф Пригожин.
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