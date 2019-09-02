Руководство гимназии в Санкт-Петербурге пригласило на школьную линейку сотрудников ОМОН, которые провели для учеников показательное задержание.
В образовательном учреждении не стали раскрывать подробности мероприятия. По словам самих учеников, силовики проехали перед ними на служебных автомобилях, провели задержание, а затем уехали.
"Стояла машина, а около нее человек. Позже к ней подъехало еще две, одна полицейская, одна ОМОН. Из второй выбежали люди, скрутили мужика, погрузили в машину, потом все развернулись и уехали", - рассказал один из школьников порталу TJournal.
Выступление силовиков была организовано для того, чтобы показать, что они "не такие плохие, как о них говорят".
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