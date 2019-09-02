СМИ: провинциалы менее интеллектуальны, чем москвичи

Тест IQ: провинциалы оказались глупее жителей Москвы и Петербурга

Проживающие в провинции россияне менее интеллектуальны, чем жители Москвы и Санкт-Петербурга. Такой вывод был сделан по результатам тестирования на определение уровня интеллекта.

Оно было проведено в прошлом году среди 21 тысячи пользователей крупнейшим развлекательным порталом, сообщает паблик "ДА" со ссылкой на "Вестник психологии".

По словам экспертов, по итогам прохождения теста Айзенка результаты жителей столиц чаще всего набирали более 100 баллов, а 60% жителей регионов до этого показателя не дотягивали. Кроме того, провинциалы в 12% случаев не проходили тест до конца, бросали его из-за сложности.

По данным исследований, проведенных КБ "Стрелка", российские города-миллионники по уровню компетентности властей и культурному уровню горожан отстают от столицы на сто лет.

Социолог Степан Гончаров из "Левада-центра" ранее сообщал, что "столица часто воспринимается как шумный перенаселенный город". А по данным Фонда общественного мнения, 66% россиян полагают, что жители Москвы очень сильно отличаются от жителей остальных городов.

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