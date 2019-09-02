В Краснодаре открылась школа с 24 первыми классами

В новой школе, которая открылась на ул. им. Героя Аверкиева в Краснодаре, сформировано 100 классов, 24 из них - первые.

Как сообщается на сайте администрации города, учиться в этой школе будут 3000 человек. Из-за большого количества учеников 2 сентября здесь прошли 4 торжественных линейки.

Школа сейчас является филиалом школы №11, но в дальнейшем станет самостоятельной.

"Наша задача - строить ещё больше школ, чтобы перестать ставить "алфавитные рекорды". Нужны первоклассные школы, но не по количеству первых классов, а по качеству образования", - отметил мэр Евгений Первышов, посетивший одну из линеек.

Участок, на котором располагается новая школа, занимает 2,6 га. На территории - две спортплощадки для волейбола и баскетбола, детская площадка для учеников начальной школы и футбольное поле.

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