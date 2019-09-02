Муж Поклонской заявил расставании со своей супругой

Бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев рассказал о расставании со своей супругой, депутатом Государственной думы Натальей Поклонской.

По его словам, на первый план в семейной жизни сегодня выходят "безжалостные реалии в виде прагматизма, рационализма, карьеризма, артистизма, готовности с легкостью предать все и в первую очередь самого себя". Он позволил своей жене самой выбрать дальнейший путь и расставлять приоритеты, уточняет агентство РИА"Новости".

"Она свой выбор сделала. Как это было исполнено, уже ее личное дело, а также ее совести и воспитания. Это минус не в мою карму и не мой хайп. Никогда не напрашивался ни к кому под крыло и уж тем более не строил карьеру на глубоко личных отношениях", - пояснил Соловьев.

Напомним, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская и экс-руководитель рабочего аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев поженились в августе минувшего года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Наталья Поклонская назвала лживой информацию о ее участии в секте царебожников и пригрозила судом СМИ, которые публиковали эти сведения.

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