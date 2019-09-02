Врачи прооперировали пятилетнего ребенка с шурупом в носу

Врачи хирургического отделения Клинской городской больницы прооперировали пятилетнего ребенка, который около года проходил с шурупом в носу.

Как рассказала телеканалу "360" исполняющая обязанности главного врача больницы Елена Стебловская, предмет в носу пятилетнего мальчика был обнаружен случайно во время медицинского осмотра. Родители мальчика на протяжении года не замечали травму сына.

Хирурги извлекли предмет с "большими техническими трудностями", поскольку шуруп заржавел и почти разрушился. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей.

Напомним, в минувшем году Великобритании в суде состоялось слушание одного необычного дела. Пациент категорически отказывался от операции по ампутации его ноги, хотя та уже была поражена гангреной. Суд разрешил хирургам удалить пораженную конечность, тем самым спасти больному жизнь.

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