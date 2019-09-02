Средства Baring Vostok в банке "Восточный" были арестованы судом

Арбитражный суд Амурской области вынес решение об аресте акций банка "Восточный", которые принадлежат Evison Holdings Limited - структуре фонда Baring Vostok. Акции были арестованы в качестве обеспечительной меры по иску о взыскании 9,8 миллиардов рублей с главы фонда Майкла Калви.

Информацию сообщил представитель компании "Финвижн" Артем Аветисян, которая владеет 32% акций банка "Восточный". Детали судебного решения подтвердили представители Арбитражного суда Амурской области.