Арбитражный суд Амурской области вынес решение об аресте акций банка "Восточный", которые принадлежат Evison Holdings Limited - структуре фонда Baring Vostok. Акции были арестованы в качестве обеспечительной меры по иску о взыскании 9,8 миллиардов рублей с главы фонда Майкла Калви.
Информацию сообщил представитель компании "Финвижн" Артем Аветисян, которая владеет 32% акций банка "Восточный". Детали судебного решения подтвердили представители Арбитражного суда Амурской области.
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