Первая неделя осени в Москве будет теплой - воздух будет прогреваться до плюс 25 градусов.
Теплыми обещают быть ночи - плюс 12-13. В середине недели с запада подойдет атмосферный фронт, он отметится кратковременными дождями, могут прогреметь грозы, сообщили агентству "Москва" в центре погоды "Фобос". Температура понизится в четверг - до 20 градусов. "Это относительное похолодание, потому что температура все равно выше, чем положено по климату", - сказали в "Фобосе".
В День города в столице будет тепло, температура воздуха поднимется до 26 градусов, отметил замдиректора Гидрометцентра Дмитрий Киктев.
Норма среднесуточной температуры на эти дни 12,7 градусов тепла, которая включает в себя и день, и ночь. "Насколько виднеется в прогнозе температура будет 20-25 градусов тепла в конце недели, в субботу даже на градус выше. Возможен кратковременный дождь", - заявил он.
Напомним, торжества по случаю Дня города в этом году пройдут 7-8 сентября.
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