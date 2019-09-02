Подавляющее большинство россиян (78%) положительно оценивают уровень квалификации школьных учителей. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Как отмечают социологи, больше половины (52%) опрошенных родителей довольны качеством подготовки своего ребенка. Еще 85% респондентов отметили внимательность и доброжелательность педагогов. Состояние классов и зданий школ положительно оценили 73% участников опроса. Обеспеченность российских школ учебной литературой посчитали высокой 76%.
Меньше всего хороших оценок опрошенные родители поставили оснащенности школ компьютерной техникой и лабораторным оборудованием. Вопрос кадровой обеспеченности школ также вызвал нарекания.
Больше половины опрошенных (51%) считают, что за последние десять лет ситуация в сфере образования ухудшилась. Среди родителей учеников так считают 49% респондентов. Треть граждан заявили, что в школах не уделяется внимание развитию индивидуальных способностей детей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские школы могут самостоятельно решать вопрос о включении в учебный план факультативных занятий по киберспорту.
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