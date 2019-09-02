Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить в школах двойки и колы.
"Я думаю, двойки надо отменять. Никаких двоек, никаких колов. Не смог ответить - ему самому будет неприятно", - сказал он.
Парламентарий в понедельник поздравил с первым учебным днём учащихся школы №935 в Бирюлёво.
Он отметил, что для каждого человека школа - это начало знакомства с государством, первый шаг в самостоятельную жизнь. Потом будет вуз, работа, выборы и многое другое, но школа - самое первое и самое приятное, сказал Жириновский.
Источник превью: сайт ЛДПР
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