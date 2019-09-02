Россияне начинают сами планировать путешествия

Первые восемь месяцев 2019 года стали знаковыми для российской индустрии путешествий, поскольку россияне существенно изменили структуру своих расходов на это направление. Место лидера по объему расходов заняла категория "Авиакомпании". До этого лидерство удерживала категория "Туристические агентства".

Также был зарегистрирован рост среднего чека на путешествия по России в 2,5%. Сейчас россияне тратят в среднем по 19,1 тысячи рублей. Аналитики утверждают, что эта динамика отражает существенные изменения в предпочтениях жителей России, которые становятся более самостоятельными в вопросах путешествий по стране.