Компания HeadHunter провела исследование для определения количества россиян, которые не работают по специальности. Около 40% жителей России, которые получили высшее образование, работают не по специальности. Наиболее высокая доля работающих не по специальности наблюдается в сфере продаж - 70%.
Примечательно, что более половины (54%) тех, кто работает не по специальности, пытались устроиться на работу по своему направлению. 37% респондентов рассказали, что даже не начинали работать по профилю из-за низкой оплаты труда. Еще 45% опрошенных заявили, что начинали трудиться по специальности, однако были вынуждены уйти из-за низкой зарплаты.
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