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Вышинский заявил, что не уйдет из журналистики

Общество print

Кирилл Вышинский, занимавший должность главного редактора агентства "РИА Новости Украина", рассказал, что не собирается покидать профессию. Ранее Вышинский был освобожден из украинского СИЗО. О своей дальнейшей деятельности он рассказал телеканалу РЕН ТВ.

"Ничего бросать не собираюсь. Я в тюрьме писал, сейчас тоже пишу. Мне есть что рассказать людям, поэтому журналистику точно не брошу", - заявил Вышинский.

По его словам, украинские спецслужбы "разгромили" редакцию его агентства. Вся оргтехника была изъята в качестве вещественных доказательств, а рабочий персонал перешел работать в другие издания.

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Темы тюрьма журналист вышинский
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