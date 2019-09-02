Кирилл Вышинский, занимавший должность главного редактора агентства "РИА Новости Украина", рассказал, что не собирается покидать профессию. Ранее Вышинский был освобожден из украинского СИЗО. О своей дальнейшей деятельности он рассказал телеканалу РЕН ТВ.
"Ничего бросать не собираюсь. Я в тюрьме писал, сейчас тоже пишу. Мне есть что рассказать людям, поэтому журналистику точно не брошу", - заявил Вышинский.
По его словам, украинские спецслужбы "разгромили" редакцию его агентства. Вся оргтехника была изъята в качестве вещественных доказательств, а рабочий персонал перешел работать в другие издания.
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