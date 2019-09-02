Матвиенко призвала учителей взяться за воспитание школьников

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об угрозах, которые исходят от "формирующейся цивилизации". По ее мнению, общество вступает в новую эпоху стремительного и глубокого развития, что приносит ранее невиданные возможности, а также угрозы.

Матвиенко призвала возобновить в школах реализацию системы единства обучения и воспитания. Спикер Совфеда подчеркнула особую важность этого принципа в условиях информационной войны, которую Запад ведет против России.

"Воспитательная работа не должна насаждаться или становиться проповедью. Воспитание школьников должно опираться на доказательность, терпимость к чужому мнению и уважению достоинства", - заявила Матвиенко.