Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об угрозах, которые исходят от "формирующейся цивилизации". По ее мнению, общество вступает в новую эпоху стремительного и глубокого развития, что приносит ранее невиданные возможности, а также угрозы.
Матвиенко призвала возобновить в школах реализацию системы единства обучения и воспитания. Спикер Совфеда подчеркнула особую важность этого принципа в условиях информационной войны, которую Запад ведет против России.
"Воспитательная работа не должна насаждаться или становиться проповедью. Воспитание школьников должно опираться на доказательность, терпимость к чужому мнению и уважению достоинства", - заявила Матвиенко.
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