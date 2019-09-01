Мантуров потратил деньги "на развитие авиации" на мороженное

Ранее на авиасалоне МАКС-2019 президент России Владимир Путин угостил мороженным своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана. Он купил три стаканчика, стоимостью 210 рублей каждое. Примечательно, что Путин дал продавщице купюру в 5 тысяч рублей, а сдачу поручил отдать главе Минпромторга Денису Мантурову.

"Ему нужнее, на развитие авиации пойдут", - сказал российский президент. Мантуров, в свою очередь, поблагодарил Путина за столь щедрый жест. Позже продавщица Екатерина Сафронова, которая продавала мороженное, рассказала, что сделал глава Минпромторга со сдачей.

По ее словам, деньги, оставленные Владимиром Путиным "на развитие авиации" были потрачены на мороженное. Денис Мантуров на оставшиеся деньги купил мороженное для всей турецкой делегации. СМИ также обратили внимание и на саму Сафронову, которая продает мороженное Владимиру Путину уже второй раз.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, который не смог идентифицировать продавщицу, продавшую мороженное Владимиру Путину.

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