Финансовый маркетплейс "Юником 24" определил, какой процент заемщиков берет кредиты для покупки школьных принадлежностей. Оказалось, что около 8% заемщиков берут кредиты ради сбора ребенка в школу.
Представители маркетплейса сделали случайную рассылку 3 тысячам клиентов МФО с детьми от 7 до 16 лет. Примечательно, что доля заемщиков, которые используют кредитные средства для сборов ребенка в школу чуть больше - около 10%. Это наблюдается из-за того, что клиенты МФО часть кредитных средств направляют на свои нужды, а другую часть - на покупку школьных принадлежностей.
Средняя сумма займов на "школьные нужды" составила около 10 тысяч рублей. Примечательно, что в семи случаях из десяти "школьные займы" оформляют женщины.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, сколько стоит собрать первоклассника в школу. Росстат подсчитал затраты на сборы в школу для мальчиков и девочек. В среднем на первоклассника нужно будет потратить 18,5 тысяч рублей, на первоклассницу - 22,9 тысяч. Согласно статистике, за год школьный набор для первоклассника подорожал в среднем по России на 3,2%.
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