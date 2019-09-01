Сервис по поиску работы Superjob рассказал жителям России, как найти высокооплачиваемую работу. Эксперты сервиса ссылаются на статистику, по которой самую высокую оплату труда имеют IT-специалисты.
В качестве примера эксперты приводят суммы, которое готовы платить разработчикам на языке C# в столице - до 250 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге Java-разработчику готовы ежемесячно платить до 220 тысяч рублей. Более того, разработчики банковской отрасли нужны в Екатеринбурге. Им готовы платить до 150 тысяч рублей каждый месяц.
Примечательно, что уровень дохода IT-разработчиков растет параллельно с опытом работы. На высокий доход могут рассчитывать специалисты с опытом работы более трех лет. Наиболее высокую зарплату получают разработчики, которые занимаются производством программного обеспечения.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что самые высокие зарплаты чиновников обнаружили на Ямале. Так, в ЯНАО зарплата чиновника на целую треть выше средней по региону, в ХМАО - на 21 тысячу рублей.
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