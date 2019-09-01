Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Напавший на журналистку сенатор заявил, что "убирал аппаратуру от лица"

Общество print

Член Совфеда от Иркутской области Вячеслав Мархаев опроверг обвинения телеканала РЕН ТВ о нападении на журналистку. Он заявил, что "просто убирал от лица аппаратуру" телеканала. Также Мархаев сообщил, что телеканал на протяжении последних месяцев пишет о нем и членах его семьи "гадости".

"Я и мой помощник просто пытались пресечь их действия. Журналистка внаглую, нахально лезла своей аппаратурой мне в лицо. С нашей стороны не было никаких противоправных действий. Более того, аппаратуру мы не выхватывали, а просто убирали ее от лица", - объяснился Мархаев.

По словам сенатора, он ожидал такой реакции, поскольку действия журналистки были направлены на создание провокации.

Инцидент произошел во время встречи Вячеслава Мархаева с избирателями. Журналистка РЕН ТВ задала вопрос сенатору о его причастности к подпольному игорному бизнесу в Улан-Удэ. Позже на сайте телеканала появилось сообщение, что руководство РЕН ТВ обратилось в Следственный комитет по факту нападения Мархаева на сотрудницу телеканала.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как Вячеслав Мархаев собирал подписи перед выборами губернаторов в 2017 году.

Читайте также:

За коррупцию снова будут конфисковывать имущество

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы рен тв сенатор мархаев нападение
Обсудить
Актуальная аналитика
Чаепития в Академии
Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 16
Здоровье
Симптомы бешенства у человека: что происходит после укуса зараженного животного
Здоровье
Основные факторы, влияющие на работу мозга и ухудшающие память
Новости Все >
WP: Джона Болтона дистанцировали от Белого дома
Напавший на журналистку сенатор заявил, что "убирал аппаратуру от лица"
Зеленский: МИД препятствовал моим попыткам связаться с Путиным
В Польше пояснили, почему не пригласили Россию на годовщину ВМВ
"Однажды… в Голливуде" от Тарантино собрал в России 1 млрд рублей
Лукашенко потребовал найти рынки сбыта сахара помимо России
Зеленский назвал "Северный поток-2" угрозой для всей Европы
Дуда предложил Зеленскому лечить раненых в Донбассе солдат ВСУ в Польше
Экс-глава Судана попытался объяснить наличие у него миллионов долларов
Евросоюз предложит Британии повременить с ее выходом из организации
Последние материалы
Напавший на журналистку сенатор заявил, что "убирал аппаратуру от лица"
Зеленский: МИД препятствовал моим попыткам связаться с Путиным
В Польше пояснили, почему не пригласили Россию на годовщину ВМВ
Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 16
Симптомы бешенства у человека: что происходит после укуса зараженного животного
Основные факторы, влияющие на работу мозга и ухудшающие память
"Однажды… в Голливуде" от Тарантино собрал в России 1 млрд рублей
Лукашенко потребовал найти рынки сбыта сахара помимо России
Зеленский назвал "Северный поток-2" угрозой для всей Европы
Дуда предложил Зеленскому лечить раненых в Донбассе солдат ВСУ в Польше
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Ваше здоровье
Пять сигналов организма, говорящих о нехватке кальция

Медики уверяют, что большинство современных людей испытывают постоянную нехватку этого ценного элемента. В таких случаях организм начинает сигнализировать, сообщая о своей нужде.

Пять сигналов организма, говорящих о нехватке кальция
Историк: Грузия и Украина серьезно больны
Бывший СССР
Историк: Грузия и Украина серьезно больны
США и Канада. Новости и аналитика
The Hill: Трамп может изменить ход истории
Новости Украины
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить переворот
Мир. Новости мира
В Латвии призвали ЕС и дальше осуждать "действия РФ на востоке Украины"

Единая политика в отношении России – "крупное достижение" Европейского союза, считает Эдгар Ринкевич.

В Латвии призвали ЕС и дальше осуждать "действия РФ на востоке Украины"
Историк: Грузия и Украина серьезно больны
Бывший СССР
Историк: Грузия и Украина серьезно больны
Правила игры
Кто топит ро﻿бота Федора и "Роскосмос"
Новости Европы
Зеленский назвал "Северный поток-2" угрозой для всей Европы
Политика. Новости и аналитика
Организатор шоптура пыталась подкупить пассажиров для участия в митинге

В Москве проходит очередная несогласованная акция несистемной оппозиции, организованная Любовью Соболь, не сумевшей зарегистрироваться кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за массовой подделки подписей избирателей

Организатор шоптура пыталась подкупить пассажиров для участия в митинге
Пять сигналов организма, говорящих о нехватке кальция
Ваше здоровье
Пять сигналов организма, говорящих о нехватке кальция
Общество
Соловьев уверен, что тема Украины для россиян интереснее пенсий
Военные новости
12 истребителей приземлились на автомагистраль в Татарстане
Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 16 Владимир Губарев Игорь Буккер Троя на 600 лет старше, чем предполагалось Игорь Буккер Станислав Варыханов На защиту государства встала депутатская комиссия Станислав Варыханов
Комментарии
В Латвии призвали ЕС и дальше осуждать "действия РФ на востоке Украины"
В Латвии призвали ЕС и дальше осуждать "действия РФ на востоке Украины"
В Латвии призвали ЕС и дальше осуждать "действия РФ на востоке Украины"
В Латвии призвали ЕС и дальше осуждать "действия РФ на востоке Украины"
Историк: Грузия и Украина серьезно больны
Дуда предложил Зеленскому лечить раненых в Донбассе солдат ВСУ в Польше
Историк: Грузия и Украина серьезно больны
В Латвии призвали ЕС и дальше осуждать "действия РФ на востоке Украины"
Грузины не едят селедку на газетах. Селедка кончилась или читать не умеют?
Грузины не едят селедку на газетах. Селедка кончилась или читать не умеют?
Зеленский назвал "Северный поток-2" угрозой для всей Европы
В Латвии призвали ЕС и дальше осуждать "действия РФ на востоке Украины"
Грузины не едят селедку на газетах. Селедка кончилась или читать не умеют?
В Узбекистане появится Агентство космических исследований "Узбеккосмос"
Зеленский назвал "Северный поток-2" угрозой для всей Европы
Зеленский назвал "Северный поток-2" угрозой для всей Европы
Зеленский назвал "Северный поток-2" угрозой для всей Европы
Зеленский назвал "Северный поток-2" угрозой для всей Европы
Зеленский назвал "Северный поток-2" угрозой для всей Европы
Зеленский назвал "Северный поток-2" угрозой для всей Европы
Евросоюз предложит Британии повременить с ее выходом из организации
История и современность
Почему в древности так ценилась соль
Почему в древности так ценилась соль
Как средневековый меч оказался в твердой скале?
Как средневековый меч оказался в твердой скале?
ABC: война РФ и США уничтожит все население планеты Земля
ABC: война РФ и США уничтожит все население планеты Земля
НАТО не комментирует возможную сделку между Турцией и Россией по Су-57
НАТО не комментирует возможную сделку между Турцией и Россией по Су-57
Для армии РФ готовят первую партию беспилотников "Орион"
Для армии РФ готовят первую партию беспилотников "Орион"
Росгвардия планирует оснастить сотрудников видеорегистраторами
Росгвардия планирует оснастить сотрудников видеорегистраторами
"Заговор послов": как западные дипломаты свергали большевиков и при чем здесь Фанни Каплан
"Заговор послов": как западные дипломаты свергали большевиков и при чем здесь Фанни Каплан
Начало: как Петр I втянул Россию в одну из самых тяжелых войн в ее истории
Начало: как Петр I втянул Россию в одну из самых тяжелых войн в ее истории
ИноСМИ рассказали о взрыве при подъеме ядерной ракеты
ИноСМИ рассказали о взрыве при подъеме ядерной ракеты
Россия в тупике: капиталисты "доедают" россиян
Россия в тупике: капиталисты "доедают" россиян
Фотогалереи
Любимые машины россиян 5 Фото Любимые машины россиян
Слабость железного Арни - пиво 5 Фото Слабость железного Арни - пиво
5 отличий наших мужчин от иностранцев 5 Фото 5 отличий наших мужчин от иностранцев
Гимн еде 10 Фото Гимн еде
Летающий пес 7 Фото Летающий пес
Домашнее
Почему ребенок кусается в детском саду: 4 причины
Почему некоторые люди ненавидят вкус пива?
Как отучить ребенка от груди: 4 совета, как быть с маленькими плаксами
Панические атаки при менопаузе
Дети с высоким IQ с большей вероятностью впоследствии употребляют наркотики
Исследователи: человечество исчезнет уже в 2050 году
Эксперты: полезна ли баклажанная икра?
Врачи рассказали, чем опасны легкие роды
Типы экземы, причины появления, симптомы
Типы экземы, причины появления, симптомы
Миома матки: причины, симптомы, лечение
Миома матки: причины, симптомы, лечение
Как не добавить себе возраста: советы стилиста
Как не добавить себе возраста: советы стилиста
Гид по обуви на осень 2019
Гид по обуви на осень 2019
Что будет модно осенью
Что будет модно осенью
Канцерогены, которые можно найти в косметике
Канцерогены, которые можно найти в косметике
4 ошибки домашнего педикюра
4 ошибки домашнего педикюра
У Бондарчука и Миронова неизвестный украл из гримерки телефоны
У Бондарчука и Миронова неизвестный украл из гримерки телефоны
Обновляем старую мебель - самые лучшие способы
Обновляем старую мебель - самые лучшие способы
Список «умной» бытовой техники для вашего дома
Список «умной» бытовой техники для вашего дома
Забавные фото
Новое чудо света 7 Фото Новое чудо света
Звериная нежность 8 Фото Звериная нежность
Мир глазами художника 8 Фото Мир глазами художника
Дикая природа шокирует 9 Фото Дикая природа шокирует
Эта забавная жизнь 8 Фото Эта забавная жизнь
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ