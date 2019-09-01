Член Совфеда от Иркутской области Вячеслав Мархаев опроверг обвинения телеканала РЕН ТВ о нападении на журналистку. Он заявил, что "просто убирал от лица аппаратуру" телеканала. Также Мархаев сообщил, что телеканал на протяжении последних месяцев пишет о нем и членах его семьи "гадости".
"Я и мой помощник просто пытались пресечь их действия. Журналистка внаглую, нахально лезла своей аппаратурой мне в лицо. С нашей стороны не было никаких противоправных действий. Более того, аппаратуру мы не выхватывали, а просто убирали ее от лица", - объяснился Мархаев.
По словам сенатора, он ожидал такой реакции, поскольку действия журналистки были направлены на создание провокации.
Инцидент произошел во время встречи Вячеслава Мархаева с избирателями. Журналистка РЕН ТВ задала вопрос сенатору о его причастности к подпольному игорному бизнесу в Улан-Удэ. Позже на сайте телеканала появилось сообщение, что руководство РЕН ТВ обратилось в Следственный комитет по факту нападения Мархаева на сотрудницу телеканала.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как Вячеслав Мархаев собирал подписи перед выборами губернаторов в 2017 году.
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