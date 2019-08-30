Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал аниматора, который ходил по Дворцовой площади в костюме коня Юлия из мультфильма "Три богатыря" и предлагал прохожим сфотографироваться с ним за 300 рублей.
"Ростовая фигура является переработкой оригинального персонажа "Конь Юлий" в виде объемной фигуры - гнедого антропоморфного коня с рыжим хвостом и гривой, продолжающейся на морду, выпученными глазами, а также с использованием характерных сочетаний пропорций, размеров", - заключил судья, передает агентство "Интерфакс".
Таким образом аниматор нарушил авторские права студии анимационного кино "Мельница". Он использовал образ персонажа без необходимого разрешения правообладателя. Мужчине был назначен штраф в размере 1,5 тыс. рублей. Костюм коня Юлия у него конфисковали.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Мотыгинский районный суда Красноярского края признал виновной местную жительницу, которая оскорбила судебных приставов в "Одноклассниках". Инцидент произошел 5 июня, женщина оставила гневный комментарий с нецензурной лексикой.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.