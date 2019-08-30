Суд оштрафовал аниматора за костюм коня из российского мультфильма

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал аниматора, который ходил по Дворцовой площади в костюме коня Юлия из мультфильма "Три богатыря" и предлагал прохожим сфотографироваться с ним за 300 рублей.

"Ростовая фигура является переработкой оригинального персонажа "Конь Юлий" в виде объемной фигуры - гнедого антропоморфного коня с рыжим хвостом и гривой, продолжающейся на морду, выпученными глазами, а также с использованием характерных сочетаний пропорций, размеров", - заключил судья, передает агентство "Интерфакс".

Таким образом аниматор нарушил авторские права студии анимационного кино "Мельница". Он использовал образ персонажа без необходимого разрешения правообладателя. Мужчине был назначен штраф в размере 1,5 тыс. рублей. Костюм коня Юлия у него конфисковали.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Мотыгинский районный суда Красноярского края признал виновной местную жительницу, которая оскорбила судебных приставов в "Одноклассниках". Инцидент произошел 5 июня, женщина оставила гневный комментарий с нецензурной лексикой.

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