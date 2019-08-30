ЦБ предложил передать правительству полномочия в сфере техосмотра

Банк России заявил о возможных трудностях для Российского союза автостраховщиков (РСА) в реализации некоторых положений нового закона о техосмотре. Затруднения могут усложнить заключение договоров ОСАГО.

Финансовый регулятор считает, что отсутствие у РСА соответствующих фактических и финансовых возможностей приведет к дестабилизации рынков технического осмотра транспортных средств и ОСАГО. Согласно закону, не прошедшие проверку операторы будут вынуждены прекратить оформление диагностических карт, поэтому заключение договоров ОСАГО окажется невозможным.

Центробанк также предупреждает, что союз может не справиться физически с обязанностями, возложенными на него законом о техосмотре, если не будут приняты усилия для разрешения ситуации, уточняет "Интерфакс".

"Для недопущения дестабилизации рынка технического осмотра и рынка ОСАГО потребуется передать функции РСА в сфере технического осмотра правительству РФ", - отметили в ЦБ.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что портал госуслуг с 2020 года даст возможность автомобилистам в России использовать новые сервисы, сообщил вице-премьер Максим Акимов. На сайте будет отражена вся история владения транспортным средством. Можно будет пользоваться услугами коммерческих фирм по проведению техосмотра и оформлению ОСАГО.

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