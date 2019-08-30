Житель Перми, занимавшийся распространением наркотиков, ходил за ними вместе с четырехлетним сыном.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, известного в среде наркопотребителей поставщика гашиша задержали в поселке Новые Ляды после того, как он забрал 400 граммов запрещенного вещества из тайника-закладки и спрятал в носок.
Сын повсюду следует за отцом, так как его мать находится в местах заключения за сбыт наркотиков. Сам мужчина освободился около пяти лет назад. В полиции отметили, что безработные супруги жили на деньги,вырученные от продажи гашиша.
Изъятую партию наркотика дилер планировал сбыть проверенным клиентам. Продавал он только из рук в руки и исключительно тем, кого знает лично.
Возбуждено уголовное дело, мужчина арестован. Ему грозит до 20 лет колонии строгого режима.
Сын наркодилера находится у бабушки.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.