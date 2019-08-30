Житель Перми занимался наркодилерством вместе с 4-летним сыном

Житель Перми, занимавшийся распространением наркотиков, ходил за ними вместе с четырехлетним сыном.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, известного в среде наркопотребителей поставщика гашиша задержали в поселке Новые Ляды после того, как он забрал 400 граммов запрещенного вещества из тайника-закладки и спрятал в носок.

Сын повсюду следует за отцом, так как его мать находится в местах заключения за сбыт наркотиков. Сам мужчина освободился около пяти лет назад. В полиции отметили, что безработные супруги жили на деньги,вырученные от продажи гашиша.

Изъятую партию наркотика дилер планировал сбыть проверенным клиентам. Продавал он только из рук в руки и исключительно тем, кого знает лично.

Возбуждено уголовное дело, мужчина арестован. Ему грозит до 20 лет колонии строгого режима.

Сын наркодилера находится у бабушки.

Читайте также:

Российские ученые создали радар для обнаружения наркотиков