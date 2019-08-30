Роскачество: хорошее вино может стоить от 250 рублей

Хорошее вино может стоит от 250 рублей. Такое мнение высказал заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

По его словам, распространенное мнение о том, что качественное вино не может стоить меньше 400-500 рублей - ошибочно. Специалист призвал потребителей не судить о качестве вина только по его цене. Для недорогих вин важна информация о годе урожая, поскольку они не предназначены для длительной выдержки и лучше всего выпить их в течение полутора лет.

Служба составила "Винный гид", куда вошли более 150 качественных российских вин в ценовой категории от 250 до 500 руб. Всего было исследовано 320 образцов, большая часть которых получили оценку "выше ГОСТ".

Специалист обратил внимание на то, что качественное дешевое импортное вино найти гораздо сложнее. "Если вы купили в магазине условное "Бордо" за 350 руб., значит, импортеру оно обошлось не дороже 100 руб. А много ли хорошего "Бордо" можно встретить во Франции за €1,5?", - риторически спросил он.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что пищевые добавки в вине не вредят качеству и нередко используются по исторической традиции.

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