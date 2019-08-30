Васильева "четко и жестко" рекомендовала запретить мобильники на уроках

Министр просвещения Ольга Васильева считает, что в школах во время образовательного процесса мобильный телефон "абсолютно не нужен".

Сегодня на общероссийском родительском собрании она заявила, что рекомендует "четко и жёстко" исключить их использование. Количество гаджетов, которое есть у школ, достаточно, добавила глава ведомства.

Ранее минпросвещения, Рособрнадзор и Роспотребнадзор официально рекомендовали школам ограничить использование гаджетов, так как это вредно для здоровья детей и для учебного процесса.

По словам Васильевой, чиновники изучили международный опыт по данному вопросу и посоветовались с общественностью. Их позицию поддержали 89% родителей, 90% учителей и 61% детей.

Ранее в пятницу спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в регионах должны выработать правила по использованию гаджетов учениками, учитывая свои особенности. По ее словам, основой для них будут рекомендации, принятые на федеральном уровне.

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