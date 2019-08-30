Министр просвещения Ольга Васильева считает, что в школах во время образовательного процесса мобильный телефон "абсолютно не нужен".
Сегодня на общероссийском родительском собрании она заявила, что рекомендует "четко и жёстко" исключить их использование. Количество гаджетов, которое есть у школ, достаточно, добавила глава ведомства.
Ранее минпросвещения, Рособрнадзор и Роспотребнадзор официально рекомендовали школам ограничить использование гаджетов, так как это вредно для здоровья детей и для учебного процесса.
По словам Васильевой, чиновники изучили международный опыт по данному вопросу и посоветовались с общественностью. Их позицию поддержали 89% родителей, 90% учителей и 61% детей.
Ранее в пятницу спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в регионах должны выработать правила по использованию гаджетов учениками, учитывая свои особенности. По ее словам, основой для них будут рекомендации, принятые на федеральном уровне.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.