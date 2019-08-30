Минюст предупредил о новой схеме телефонного мошенничества

Сотрудники полиции в регионах России столкнулись с многочисленными обращениями граждан о случаях телефонного мошенничества со стороны лиц, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов или адвокатами.

"Неизвестные лица связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями правоохранительных органов, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить моральную компенсацию за приобретенные фальсифицированные биологически активные добавки", - сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Затем мошенники предлагают направить заявление о предоставлении бесплатного государственного адвоката. Через некоторое время гражданам поступает звонок от якобы адвоката, который просит перевести ему деньги за различные юридические услуги.

"Территориальными органами МВД России проводится проверка в отношении полученных от граждан заявлений, за результатами проверки установлен дополнительный контроль Генеральной прокуратуры", - отмечают в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что почти треть граждан России теряли деньги в результате телефонного мошенничества, при этом почти каждый десятый опрошенный потерял крупную сумму. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного специалистами "Лаборатории Касперского".

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