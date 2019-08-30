Сотрудники полиции в регионах России столкнулись с многочисленными обращениями граждан о случаях телефонного мошенничества со стороны лиц, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов или адвокатами.
"Неизвестные лица связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями правоохранительных органов, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить моральную компенсацию за приобретенные фальсифицированные биологически активные добавки", - сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
Затем мошенники предлагают направить заявление о предоставлении бесплатного государственного адвоката. Через некоторое время гражданам поступает звонок от якобы адвоката, который просит перевести ему деньги за различные юридические услуги.
"Территориальными органами МВД России проводится проверка в отношении полученных от граждан заявлений, за результатами проверки установлен дополнительный контроль Генеральной прокуратуры", - отмечают в ведомстве.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что почти треть граждан России теряли деньги в результате телефонного мошенничества, при этом почти каждый десятый опрошенный потерял крупную сумму. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного специалистами "Лаборатории Касперского".
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.