Кузнецова сомневается в необходимости менять возраст совершеннолетия

Прежде чем повышать порог совершеннолетия, необходимо понять, сможет ли подобная мера защитить молодежь. Такое мнение высказала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

"На мой взгляд, любой шаг по изменению законодательства должен созреть. Если, например, законопроект о запрете продажи алкоголя до 21 года сможет защитить нашу молодежь, то нужно искать инструменты для его принятия и реализации", - цитирует ее слова агенство РИА"Новости".

Вместе с тем Кузнецова не поддержала инициативу по снижению возраста совершеннолетия. "Вот опускать совершенно точно не стоит. Недавно озвучивались инициативы по снижению возраста совершеннолетия, но это желание подыграть молодежной аудитории может сыграть злую шутку с нашими детьми. Ведь за этим следуют как конкретные права, так и обязанности", - подчеркнула она.

В июне глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил о существовании определенных предпосылок к снижению возраста совершеннолетия. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала эту идею.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в июле депутат Шамсаил Саралиев внес в Госдуму законопроект о запрете продажи алкоголя лицам, не достигшим 21 года. По мнению парламентария, в 18-летнем возрасте молодые люди еще не могут принять осознанное решение в употреблении алкогольных напитков.

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