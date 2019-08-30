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Матвиенко призвала школы выработать правила пользования гаджетами

Общество print

Школы в регионах должны выработать правила по использованию гаджетов учениками, учитывая свои особенности. Об этом сегодня заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

По ее словам, основой для правил будут рекомендации, принятые на федеральном уровне. Участвовать в их обсуждении должны родительские комитеты и педсоветы.

Матвиенко добавила, что в течение года будет вестись мониторинг того, как действуют методические рекомендации, затем эксперты вернутся к данной теме.

Спикер СФ напомнила, что была создана рабочая группа из сотрудников Роспотребнадзора, Рособрнадзора, министерства просвещения, академии образования. Они и подготовили рекомендации, которые гласят, что избыточное использование гаджетов на уроках наносит вред здоровью детей. На основе этого эксперты предложили его ограничить.

Источник фото: сайт Совета Федерации

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Темы школа гаджеты валентина матвиенко
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