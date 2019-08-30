В Госдуме предложили запретить продажу шаурмы в Москве

Российский политик и лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил полностью запретить продажи шаурмы в Москве.

"В этих ларьках чаще всего работают случайные люди, у них нет никаких условий, чтобы помыть руки, содержать кухню в чистоте. Поэтому пытаться их контролировать бесполезно, нужно вообще запретить продавать шаурму в Москве, чтобы снизить число отравлений в столице", - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, накануне специалисты столичного управления Роспотребнадзора после многочисленных жалоб покупателей на отравления провели масштабные проверки точек по изготовлению и продаже шаурмы. Эксперты провели лабораторные исследования сырья и готовой продукции. В 65 палатках были обнаружены нарушения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сотрудники пермского УФАС проводили проверку рекламы местного кафе "Шаурма не за горами", в которой был использован образ христианской мученицы. Полуобнаженная девушка с шаурмой вызвала у Русской православной церкви недовольство.

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