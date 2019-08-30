Российский политик и лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил полностью запретить продажи шаурмы в Москве.
"В этих ларьках чаще всего работают случайные люди, у них нет никаких условий, чтобы помыть руки, содержать кухню в чистоте. Поэтому пытаться их контролировать бесполезно, нужно вообще запретить продавать шаурму в Москве, чтобы снизить число отравлений в столице", - написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, накануне специалисты столичного управления Роспотребнадзора после многочисленных жалоб покупателей на отравления провели масштабные проверки точек по изготовлению и продаже шаурмы. Эксперты провели лабораторные исследования сырья и готовой продукции. В 65 палатках были обнаружены нарушения.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сотрудники пермского УФАС проводили проверку рекламы местного кафе "Шаурма не за горами", в которой был использован образ христианской мученицы. Полуобнаженная девушка с шаурмой вызвала у Русской православной церкви недовольство.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.