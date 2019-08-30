В СК объяснили участие подростков в протестах желанием получить лайки

Следственный комитет России рассказал о причинах участия молодежи в протестных акциях в Москве и о том, почему подростки нападали на сотрудников правоохранительных органов.

По словам следователей, настоящие организаторы протестов никогда не приходят на акции, а только эмоционально "подогревают" молодежь для участия в них. "Основные кукловоды находятся вдали от эпицентра событий. Их задача - распределить правильно роли и финансовые потоки", - сообщают в ведомстве.

Митинги вызывают больший отклик у людей, у которых эмоциональная реакция доминирует над рациональной. Они реагируют на эмоциональный импульс, активно раздуваемый оппозиционными силами. "И эта эмоциональная реакция их приводит на санкционированные и несанкционированные протестные акции", - отмечают в СК.

Следователи также напомнили про персональную ответственность за участие в незаконных акциях. "Несколько сотен лайков под фото и пара минут славы в соцсетях - вот цена сломанной судьбы, упущенной возможности", - заключили в ведомстве.

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