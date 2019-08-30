Последним рабочим днем в текущем году станет 31 декабря.
Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы труда и занятости.
Новогодние каникулы же продлятся с 1 по 8 января 2020 года, напоминает Роструд.
Примечательно, что в минувшем году отдых у россиян начался на целых два дня раньше, но в текущем году 30 и 31 декабря выпали на будние дни — понедельник и вторник соответственно.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.