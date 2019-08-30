Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря

Последним рабочим днем в текущем году станет 31 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы труда и занятости.

Новогодние каникулы же продлятся с 1 по 8 января 2020 года, напоминает Роструд.

Примечательно, что в минувшем году отдых у россиян начался на целых два дня раньше, но в текущем году 30 и 31 декабря выпали на будние дни — понедельник и вторник соответственно.