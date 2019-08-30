Эксперты: учителя из Омска и Тольятти будут копить на iPhone 7 месяцев

Интернет-сервис "Авито Работа" выяснил, что среднестатистическому российскому учителю нужно будет копить на новый iPhone пять месяцев.

Примечательно, что новомодный гаджет педагог сможет купить себе тогда лишь в том случае, если будет откладывать всю свою заработную плату.

Отметим, что для исследования специалисты взяли IPhone XS Max 512 ГБ стоимостью в 123 тысячи рубли.

Высчитанная же экспертами средняя заработная плата учителя по стране составила 25837 рублей.

Благоприятная ситуация для учителей, мечтающих о детище Apple, сложилась в Москве и Санкт-Петербурге — педагоги этих городов смогут накопить на IPhone XS Max 512 ГБ всего за три и четыре месяца соответственно.

Дольше всего же придется копить учителям из Воронежа, Саратова, Тольятти и Омска — порядка семи месяцев, делится результатами исследования "Авито Работа".