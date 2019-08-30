Интернет-сервис "Авито Работа" выяснил, что среднестатистическому российскому учителю нужно будет копить на новый iPhone пять месяцев.
Примечательно, что новомодный гаджет педагог сможет купить себе тогда лишь в том случае, если будет откладывать всю свою заработную плату.
Отметим, что для исследования специалисты взяли IPhone XS Max 512 ГБ стоимостью в 123 тысячи рубли.
Высчитанная же экспертами средняя заработная плата учителя по стране составила 25837 рублей.
Благоприятная ситуация для учителей, мечтающих о детище Apple, сложилась в Москве и Санкт-Петербурге — педагоги этих городов смогут накопить на IPhone XS Max 512 ГБ всего за три и четыре месяца соответственно.
Дольше всего же придется копить учителям из Воронежа, Саратова, Тольятти и Омска — порядка семи месяцев, делится результатами исследования "Авито Работа".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.