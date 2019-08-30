"Союз" с полностью российским экипажем полетит на МКС в 2020 году

Первый "Союз" с полностью российским экипажем будет запущен на МКС осенью следующего года.

Это связано с тем, что к настоящему моменту нет договоренности между Роскосмосом и НАСА о том, будет ли в составе экипажа американец, рассказал "Интерфаксу" начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

Вероятность того, что все же будет формирован интернациональный экипаж, сохраняется, добавил он. "Американские коллеги, из-за задержек со своими кораблями, могут подготовить обращение в Роскосмос", - отметил глава ЦПК.

Добавим, последний пуск пилотируемого корабля "Союз" с полностью российским экипажем состоялся 19 лет назад.