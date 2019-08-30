Первый "Союз" с полностью российским экипажем будет запущен на МКС осенью следующего года.
Это связано с тем, что к настоящему моменту нет договоренности между Роскосмосом и НАСА о том, будет ли в составе экипажа американец, рассказал "Интерфаксу" начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.
Вероятность того, что все же будет формирован интернациональный экипаж, сохраняется, добавил он. "Американские коллеги, из-за задержек со своими кораблями, могут подготовить обращение в Роскосмос", - отметил глава ЦПК.
Добавим, последний пуск пилотируемого корабля "Союз" с полностью российским экипажем состоялся 19 лет назад.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.