Депутаты от "Единой России" осенью внесут в Госдуму законопроект об ужесточении наказания за изготовление самодельных взрывных устройств.
Как сообщил представителям СМИ парламентарий Адальби Шхагошев, документ уже поддержан Верховным судом и Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве.
Напомним, ранее в четверг в ФСБ сообщили, что пресечена подготовка терактов в Кабардино-Балкарии. Недалеко от селений Черная речка и Алтуд был обнаружен тайник с двумя самодельными взрывными устройствами, которые были готовы к использованию.
Шхагошев отметил, что подобные операции в текущем году проводились в Самарской, Владимирской областях, в Дагестане, Чечне и т.д.
В настоящее время Уголовный кодекс гласит, что за незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств предусмотрено лишение свободы на срок от трех до шести лет. Парламентарии предлагают лишение свободы на срок от шести до 11 лет, для группы лиц - до 12 лет, для организованной группы - до 15.
Источник фото: сайт Госдумы
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